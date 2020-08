Juventus, c’è la data ufficiale dell’inizio della serie A

La Juventus si è già ritrovata nei giorni scorsi per iniziare a preparare al meglio il prossimo campionato di serie A, nel quale ovviamente vuole essere protagonista.

Dopo aver vinto gli ultimi nove scudetti consecutivi, la formazione bianconera non ha alcuna voglia di fermarsi e per questo motivo la società è al lavoro per regalare al nuovo allenatore Pirlo gli elementi adatti alle sue idee di gioco. Il tecnico bianconero ora deve fare a meno dei tanti calciatori che hanno raggiunto le nazionali, ma non appena ritorneranno ci si focalizzerà sull’inizio del torneo di serie A. Che ora ha la certezza della data di inizio.





LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, presa la decisione sul portiere: accordo vicino

Juventus, la serie A parte il 19 settembre

La data che prima era stata indicata come una possibilità per la ripartenza del campionato di serie A adesso è diventata ufficiale. Il consiglio federale della Figc ha infatti reso noto che il torneo partirà il prossimo 19 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021 prima di lasciare spazio alla nazionale di Roberto Mancini, che sarà impegnata negli Europei rinviati quest’anno.

Resa nota anche la data della finale di Coppa Italia, che si giocherà poco prima della conclusione del campionato, vale a dire il 19 maggio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic ha scelto la sua nuova squadra

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK