Milik, De Laurentiis sbotta contro la Juventus: «Offerta o rinunciate»

De Laurentiis dal ritiro del Napoli ha sbottato sulla questione Milik definendo «avvoltoi» chi lo vorrebbe a prezzi di favore. Nel mirino la Juventus?

Aurelio De Laurentiis non è tipo che va molto per il sottile. Anche dal ritiro di Castel di Sangro continua a lanciare pesanti messaggi a tutti. Soprattutto a Milik e alla Juventus che tra sei mesi avrebbe l’opportunità di prenderlo a zero. Stavolta è stato abbastanza lapalissiano. «Gli avvoltoi non otterranno ciò che vogliono o ai prezzi che vogliono» ha detto. Il Corriere dello Sport non ha esita ad individuare il bersaglio di queste parole: Fabio Paratici.

Milik alla Juventus o alla Roma?

La questione è abbastanza semplice: il Napoli vuole dare Milik alla Roma. Vuole completare quest’operazione per due ordine di fattori. Il primo è perché la punta è a scadenza e fuori dal progetto tecnico, il secondo perché otterrebbe soldi e Under. Se però il centravanti continua a sperare nella Juventus e nelle parole che gli sono state riferite, l’affare mai si concretizzerà. Questo ha fatto andare su tutte le furie il presidente De Laurentiis che come noto non applica mai il cartello “sconti”alla vetrata del suo negozio.

