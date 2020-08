Pirlo manager all’inglese. Il tecnico detta i tempi del mondo Juventus

Andrea Pirlo da subito al centro del mondo Juventus. L’allenatore della Vecchia Signora detta l’agenda del mercato e sta spesso al telefono…

Non passa inosservato il lavoro di Andrea Pirlo… fuori dal campo. L’allenatore della Juventus è molto concentrato sull’aspetto tattico con cui plasmare la sua squadra, ma non disdegna di rendersi utile in prima persona anche in altri ambiti. Il Corriere dello Sport ha colto questo particolare e lo ha evidenziato in un interessante articolo. Lo ha definito “manager” e, soprattutto, in grado di dettare tempi e agenda al club. Sul mercato, inoltre, è molto presente.

Pirlo, un nuovo modo di fare l’allenatore

Il quotidiano capitolino spiega che il suo atteggiamento si vede specificamente sul mercato. Pirlo è presente nell’indicare gli obiettivi più adatti per la sua filosofia di gioco ma anche nel contattare direttamente i calciatori. Prova ne è la telefonata a Edin Dzeko per spiegargli il suo progetto e ciò che vorrebbe da lui in caso di arrivo in bianconero. L’obiettivo, naturalmente, è di convincerlo scendendo direttamente in campo. Un modo di operare che ricalca quello dei manager della Premier League. Che la Juventus stia creando ancora un nuovo modello?

