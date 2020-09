La Juventus starebbe lavorando alla cessione di tre giocatori: il Pipita Higuain che potrebbe andare in America, Cristian Romero e Daniele Rugani

la Vecchia Signora molto attiva sul fronte mercato starebbe cercando di sistemare la situazione per tre giocatori in uscita e non più considerati parte attiva del progetto. Come abbiamo già sentito in conferenza stampa dalle parole dello stesso allenatore Andrea Pirlo, Gonzalo Higuain è un giocatore che non fa più parte del progetto per la nuova stagione. Il Pipita lascerà la Juventus e sta già cercando una sistemazione adeguata che possa garantirgli anche un importante compenso, in tal senso l’Inter Miami di David Beckham fresco dell’acquisto dell’ex compagno Blaise Matuidi potrebbe garantirgli questa possibilità.

Calciomercato Juventus, tre giocatori in uscita: la situazione

Cristian Romero e Daniele Rugani sono i due difensori che potrebbero lasciare Torino in questa sessione di mercato. Gli spazi in squadra, almeno per quanto concerne i centrali di difesa, sembrano essere esauriti. Per i due giocatori farsi strada fra gli ormai confermatissimi De Ligt, Demiral, Bonucci e il grande ritorno del capitano Giorgio Chiellini diventerà sempre più difficile, e dunque proprio per evitare un eccessivo minutaggio dalla panchina, vista ancora la giovane età dei due calciatori (quarantotto anni insieme) la Vecchia Signora sta studiando l’ipotesi cessione così da garantire anche un importante entrata economica a fronte di un periodo non di certo roseo sotto questo punto di vista e una buona sistemazione per i due calciatori.

Su Daniele Rugani sono molte le squadre interessate, soprattutto dall’estero, non è da escludersi, quindi, un eventuale nuova avventura fuori dall’Italia. Rugani è molto apprezzato anche in Francia e il Rennes il tal senso ci crede ancora. Ma è anche vero che lasciare la Juventus dopo tanti anni non è così facile e il giocatore preferirebbe continuare proprio in bianconero. Mentre per Cristian Romero la Juventus sta pensando di inserirlo come contropartita tecnica nell’operazione per il centroavanti polacco Arek Milik. Secondo recenti indiscrezioni mercato arrivate qualche giorno fa da “La Domenica Sportiva”, il direttore sportivo Fabio Paratici nelle ultime ore avrebbe avanzato un ulteriore offerta per l’attaccante del Napoli: 10 milioni di euro più il cartellino di Cristian Romero. Una proposta che ha però visto arrivare, quasi immediatamente, il no secco del patron azzurro Aurelio De Laurentis, che acconsentirebbe a questa ipotesi solo qualora la Juventus alzasse l’offerta almeno a 20 milioni.

