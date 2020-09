Iling-Junior è un nuovo giocatore della Juventus, attesa per oggi o domani l’ufficialità dell’affare. pronto un contratto triennale per il giovane inglese

Iling-Junior è un nuovo giocatore della Juventus, attesa fra oggi e domani l’ufficialità dell’affare. Per il giovane calciatore inglese è pronto un triennale. La storia di Iling-Junior ha già quel qualcosa che sa di predestinato, arrivato a Cobham all’età di soli 8 anni, uno dei quartieri generali delle giovanili del Chelsea, il giovane inglese ha dimostrato fin da subito di aver il phisique du role per diventare un grande compiendo una scalata già verso il posto in nazionale: punto di riferimento per l’Under 16 e ora passato a far parte della rosa dell’Under 17. L’esterno classe 2003 che deve ancora compiere 17 anni arriva dal Chelsea e si unirà alle giovanili bianconere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain all’Inter Miami, arriva la telefonata di David Beckham

Calciomercato Juventus, attesa per oggi l’ufficialità di Iling-Junior

Iling–Junior è un profilo che sarà importantissimo in chiave futura. In patria sta già suscitando entusiasmo tanto che i paragoni sono più che importanti: in Inghilterra lo considerano uno dei giovani più interessanti in circolazione. I paragoni non sono scomodi, tutt’altro, secondo i supporters inglesi Iling-Junior ricorda, sia nel modo di giocare che nell’atteggiamento che ha durante le partite, il già lodato Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Che il caso vuole, anche lui ha trovato la sua trascendenza proprio nel calcio europeo fuori dall’Inghilterra. La Juventus, quindi, è molto curiosa di vedere l’esterno inglese in azione, intanto il giocatore fra oggi o domani dovrebbe essere presentato ufficialmente per poi prendere parte alla rosa delle giovanili bianconere. Intanto a Torino si aspetta anche il grande colpo in attacco, Edin Dzeko sembra sempre più vicino e pronto ad essere il nuovo numero 9 bianconero. Il centroavanti bosniaco sarebbe già stato contatto telefonicamente dallo stesso Andrea Pirlo che l’avrebbe convinto a sposare la nuova avventura bianconera. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti, ma l’operazione sembra in dirittura d’arrivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dzeko o Suarez? Come cambia il gioco della Juventus in base al mercato

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK