Dzeko o Suarez? Come cambia il gioco della Juventus in base al mercato

Dzeko o Suarez? Come cambia il gioco della Juventus in base al...

Dzeko o Suarez vestiranno la maglia della Juventus e inevitabilmente ne influenzeranno il gioco. Con il bosniaco più inserimenti, col Pistolero profondità.

Ipotizziamo per un attimo che il modulo di partenza della Juventus sia il 4-3-3. Gli arrivi di Dzeko o Suarez influenzerebbero moltissimo il gioco di Andrea Pirlo, che nel mentre lavora col partente Higuain. La sua Juventus, almeno negli intendimenti di fine agosto, dovrebbe essere una creatura cangiante, mutevole in base alle contingenze. Inizierà col tridente praticato con alterne fortune negli ultimi anni, masecondo la Gazzetta dello Sport potrebbe tornare alle vecchie certezze. Insomma, la difesa a tre è già tornata ad essere un argomento di conversazione a Torino. Una coperta calda da stringere nei momenti di difficoltà. Vediamo però le differenze.

Dzeko o Suarez nel gioco di Pirlo, chi è meglio?

Dzeko o Suarez, chi è meglio? Di sicuro col bosniaco si potrebbe pensare ad un lavoro di sponda, con le mezze ali pronte ad inserirsi in area di rigore. Anche i lanci lunghi, in momenti di difficoltà estrema, rappresenterebbero una soluzione valida. Col Pistolero, invece, servirebbe profondità, anche dalle fasce. E su una, a sinistra, non è che ci sia un tipo molto altruista…

