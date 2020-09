Messi alla Juventus? Secondo il Mundo Deportivo il Manchester City di Pep Guardiola si tirerebbe fuori dall’affare. Ora in Serie A sognano il grande colpo.

Messi alla Juventus e in Serie A? Giusto qualche giorno fa avvicinare un altro campione assoluto come la Pulce Lionel Messi in Italia e nella Serie A sembrava utopia, ma oggi quanto viene riportato sul “Mundo Deportivo” lascia ben sperare, infatti gli spagnoli tuonano una notizia davvero clamorosa: come sappiamo Messi quasi sicuramente lascerà il Barcellona. La squadra favorita per garantirsi le sue prestazioni sportive è il Manchester City dell’ex Guardiola. Ma in Spagna sono sicuri, i citizens si sarebbero tirati indietro per l’operazione che porterebbe l’attaccante in Inghilterra. Ora in Italia Juventus e Inter sognano il grande colpo, consapevoli di aver perso, molto probabilmente, una concorrente che risultava davvero favorita.

Messi alla Juventus, Calciomercato: ora si può sognare

Con il Manchester City “fuori dai giochi” le due italiane possono sognare il grandissimo colpo, ma c’è da tenere in considerazione comunque una serie di fattori. Intanto quanto viene scritto sul “Mundo Deportivo” non lascia dubbi: una perplessità di base su sodalizio che gli inglesi dovrebbero pagare nei confronti del fenomeno argentino. I citizens infatti non potrebbero permettersi di pagare il cartellino di Messi (che ha una clausola da 700 milioni) oltre all’ingaggio faraonico che ammonterebbe ai 50 milioni di euro netti all’anno. Il City quando si legge sul giornale spagnolo andrebbe a chiudere Messi solo qualora il giocatore si liberasse a parametro zero, molto probabilmente nel 2021: anno di scadenza del contratto dell’argentino con i blaugrana. Ma l’altra clamorosa indiscrezioni vedrebbe coinvolto lo stesso Pep, grande ex blaugrana, che avrebbe consigliato telefonicamente a Messi di rimanere in Catalogna e di chiudere la carriera al Barcellona. Ora si attendono novità dal fronte Barcellona, le due parti sembrano ormai insanabili e Messi sarebbe già pronto alla nuova grande avventura, chissà se sarà in Serie A.

