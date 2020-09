Calciomercato Juventus, bivio all’orizzonte per Paulo Dybala

Il calciomercato della Juventus è ormai entrato nel vivo da qualche settimana. Acquisti e cessioni in arrivo per la rosa bianconera di Andrea Pirlo.

Il campionato inizierà il prossimo 19 settembre e per quella data il nuovo allenatore bianconero spera ovviamente di avere tutta la rosa a disposizione. Anche se per i trasferimenti ci sarà tempo fino al prossimo 5 ottobre. In attacco la Juve ha per adesso a disposizione Dybala e Ronaldo, due punti fermi dell’undici titolare. E la società sta cercando un nuovo centravanti, con Suarez e Dzeko che restano le principali alternative.

Calciomercato Juventus, Dybala rinnova o va via?

Proprio Paulo Dybala però rappresenta un grande punto interrogativo per il futuro. Come riporta infatti Sportmediaset, l’attaccante argentino potrebbe presto trovarsi di fronte ad un bivio. Il rinnovo con la Juventus infatti tarda ad arrivare, e non è da escludere che il Barcellona possa metterlo in cima alla lista delle preferenze nel caso in cui Leo Messi davvero lascerà il club blaugrana. E nel caso arrivasse un’offerta irrinunciabile difficilmente la Juve potrebbe dire di no ad una sua cessione.

