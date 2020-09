Non solo Suarez dal Barcellona, i bianconeri rimangono vigili sulla situazione Messi in uscita dalla Liga, almeno stando alle parole di Guelpa.

Non solo Suarez dal Barcellona. La Juventus continua a monitorare da vicino la situazione riguardante il fuoriclasse argentino Lionel Messi in uscita, come sappiamo, dalla Liga. Giusto stamattina il papà che è anche agente dell’attaccante incontrerà la società e il presidente del Barcellona Bartomeu per fare il punto della situazione. Un incontro che sarà decisivo su quelle che saranno le sorti della Pulce argentina. Intanto tutte le big europee continuano a sognare il grande colpo che cambierà la storia del calcio.

Messi alla Juventus. Calciomercato, Guelpa: “Contatti quotidiani…”

Fra le favorite al garantirsi le prestazioni sportive del fenomeno argentino rimane sempre in polpe il Manchester City dell’ex storico Pep Guardiola. Mentre per quanto concerne l’altra big italiana, l’Inter, il sogno Messi potrebbe, invece, diventare utopia, almeno stando alle parole decisamente di chiusura del Direttore Sportivo Ausilio. Ma intanto i bianconeri continuano a sognare ed alimentare questi sogni ci ha pensato lo stesso giornalista Luigi Guelpa che sul proprio profilo Twitter ha scritto: La Juventus continua a mantenere contatti quotidiani con l’entourage di Messi. Non succede, ma se succede…”. Frasi che hanno già fatto, letteralmente, sognare i supporter bianconeri. Lo stesso giornalista poi aggiunge: “Può succedere davvero di tutto, compreso il fatto che rimanga ancora al Barcellona. Però ogni giorno la Juventus parla con il padre e con altri collaboratori di Messi. Solo cortesia?”

È chiaro dunque che il futuro di Lionel Messi è ancora tutto da scrivere. Dopo l’incontro fra il presidente e il papà-agente dell’attaccante, forse, questo dubbio diventerà concretezza. Intanto i supporter bianconeri sognano l’altro grande colpo “impossibile”, ma è anche vero che dopo Cristiano Ronaldo, i sogni possono diventerà realtà concreta. Sempre sul fronte Barcellona i bianconeri aspettando di capire l’evoluzione della situazione legata al futuro di Luis Suarez, altro obiettivo molto concreto in entrata.

