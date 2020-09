Suarez alla Juventus, accordo totale tra il Pistolero e Paratici

Luis Suarez ha raggiunto l’intesa con la Juventus circa il suo ingaggio. Percepirà 10 milioni netti all’anno qualora si liberi gratis dal Barcellona.

La Juventus ha raggiunto un’intesa totale con l’entourage di Luis Suarez. Se il calciatore riuscirà a liberarsi a zero dal Barcellona, vestirà la casacca bianconera. Comporrà, inoltre, un tridente da sballo con Cristiano Ronaldo e Dybala. I fatti sono noti a tutti e li ripercorre il Corriere dello Sport. La Juve ha sondato il terreno con l’entourage del Pistolero per capire la fattibilità del colpo e conosce la concorrenza del Psg. Il bomber ha ancora un anno di contratto con i catalani e non intende rescindere: vuole l’ultimo anno di stipendio, circa 25 milioni lordi, 13-14 netti.

Suarez non è il piano B rispetto a Dzeko

Il braccio di ferro è in corso e i dirigenti bianconeri aspettano di capire chi sarà il vincitore. Perchè l’operazione Suarez decollerebbe se il giocatore riuscisse a liberarsi a zero dal Barça. Non rappresenta affatto un’alternativa a Dzeko, ma la soluzione più interessante. Il bosniaco pretende 7.5 annui, lordi sarebbero circa 15. La stessa cifra che il regime fiscale italiano permette di corrispondere a chi arriva dall’estero.

