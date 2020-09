La Juventus potrebbe virare su un obiettivo dell’Inter, piace molto Tanguy Ndombele. Il centrocampista del 1996 è in uscita dal Tottenham

Fabio Paratici è pronto a sfidare Antonio Conte. Tanguy Ndombele è il centrocampista del 1996 è in uscita dal Tottenham che piace molto ai nerazzurri. Un giocatore tecnico con un’intensità davvero notevole nel recuperare palloni: profilo ideale che piace molto ad Antonio Conte, tanto che l’Inter stava valutando l’ipotesi scambio con gli inglesi. Skriniar per Ndombele. Il centrocampista francese sembra essere finito ai margini del progetto di Josè Mourinho e, dunque, gli inglesi sarebbero pronti a lasciarlo partire davanti ad una buona offerta di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni sul francese sarebbero finiti anche i bianconeri, proprio per interesse del direttore sportivo Fabio Paratici. La Vecchia Signora intende proporre una contropartita tecnica per arrivare alla conclusione dell’affare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Suarez: c’è una novità nella trattativa

La Vecchia Signora per arrivare al centrocampista francese potrebbe mettere sul piatto della trattativa profili in uscita con il benestare di Mourinho. Stiamo parlando di Douglas Costa e Federico Bernardeschi: i due esterni bianconeri sono i giocatori che più farebbero comodo agli inglesi. Una suggestione mercato che potrebbe trovare l’accordo fra le parti ma tenendo sempre in considerazione che la Juventus, in questo momento, e dopo l’acquisto di McKennie, avrebbe più bisognodi una mezzala di inserimento che di un incontrista alla Ndombele. Ma davanti all’opportunità dello scambio, Fabio Paratici vuole farsi trovare pronto. Intanto da Torino sono ore calde per il futuro dell’attacco, stando alle ultime indiscrezioni il nome che più si sta avvicinando è quello di Luis Suarez: il centroavanti uruguaiano avrebbe già l’accordo con la società. 10 milioni di euro più bonus per un anno con opzione per il secondo. C’è però da sbrigare la questione svincolo del Barcellona, stando alle ultime notizie, Suarez vorrebbe una buonuscita per lasciare la Spagna. In Italia, invece, continua anche ad essere caldo l’asse Napoli-Roma per Dzeko (altro obiettivo offensivo della Juventus). Se il Napoli riuscisse a trovare l’accordo della Roma con il conseguente passaggio di Milik in giallorosso, Dzeko sarebbe libero di partire e sposare la nuova causa bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, il ricordo per Scirea: “Uomo unico e di statura incredibile”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK