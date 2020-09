Luis Suarez è prossimo a diventare un giocatore della Juventus ma prima dovrà risolvere la questione riguardante lo svincolo dal Barcellona…

Luis Suarez è un obiettivo che diventa, giorno dopo giorno, sempre più concreto. Il Pistolero è prossimo a diventare un giocare dalla Juventus ma prima c’è da risolvere l’uscita dal Barcellona, il giocatore, come riportato in un sondaggio di Calciomercato.it vorrebbe una buonuscita dai blaugrana e non sembra ancora avere trovato l’accordo per liberarsi -definitivamente- dalla Liga. I bianconeri intanto avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore, anche sul contratto ma c’è però ancora da risolvere questa problematica.

Calciomercato Juventus, Suarez: c’è una novità nella trattativa

Ora le soluzioni, quindi diventano due:

Il bomber uruguaiano vorrebbe una buonuscita per lasciare il Barcellona, cifra che dovrebbe ammontare almeno sui 25 milioni lordi oltre allo svincolo. Il Barcellona che nell’ipotesi migliore concederebbe uno svincolo contrattuale al centroavanti così da farlo liberare gratis per la Juventus. Ma se Suarez dovesse insistere sulla buonuscita, ecco che il Barcellona di Koeman potrebbe chiudere alla cessione e tenerlo in rosa come riserva di lusso. Intanto la Juventus ha già trovato un accordo con il giocatore per il suo contratto: Luis Suarez in bianconero andrebbe a prendere 10 milioni di euro bonus compresi per due anni. La fumata bianca però arriverà solo quando il giocatore riuscirà a trovare un accordo per liberarsi dal Barcellona.

Intanto i bianconeri tengono sempre vigile il radar sull’asse Napoli-Roma. Infatti l’altro grande obiettivo in attacco della Juventus continua, nonostante l’accelerata su Suarez, ad essere Edin Dzeko. Il centroavanti bosniaco è legato dal destino di Milik. Se la Roma riuscirà a trovare l’accordo con il Napoli garantendosi le prestazioni sportive del centroavanti polacco, ecco che Dzeko potrebbe partire e sposare la nuova causa bianconera. Sono ore calde per il calciomercato, soprattutto sugli attaccanti. La Juventus sogna il grande colpo, un nuovo profilo da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Pirlo è alla caccia del nuovo numero 9 dell’attacco.

