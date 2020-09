Calciomercato Juventus, Dzeko uno dei nomi più caldi per sostituire Gonzalo Higuain. Intervistato ai microfoni di Rai Sport, il bosniaco ha parlato anche delle voci di mercato che lo vedono in orbita bianconera. Ecco le sue parole.

Impegnato domani nel match contro l’Italia, l’attaccante bosniaco della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Rai Sport non soltanto dell’imminente match di Nazionale, ma anche del suo futuro. Ecco le sue parole:

“Abbiamo tante defezioni, mancano molti giocatori, per noi questa è una cosa assolutamente negativa. Questi due impegni arrivano in un momento molto particolare, dove siamo ancora tutti in preparazione. Il mio addio alla Roma? Se ne parla ogni anno, questo però non è il momento di parlare di mercato, bisogna concentrarsi su queste gare, poi si vedrà. Ho 34 anni, mi sento bene e sono orgoglioso di questo. L’Italia è una squadra molto forte, la conosciamo già. Speriamo che anche loro siano in difetto di preparazione, sarà sicuramente un match diverso da quello visto alcuni mesi fa.”

Calciomercato Juventus, Dzeko sfida Suarez: cosa deciderà Paratici?

In queste calde ore di calciomercato il nome di Dzeko è accostato con una certa insistenza alla Juventus. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, dopo aver epurato di fatto Gonzalo Higuain, è alla ricerca di un centravanti dal profilo internazionale, con il quale poter incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I due nomi più in auge sono quelli di Suarez e di Dzeko: se per il bosniaco occorre che si sblocchi la trattativa Milik, per l’uruguayano la strada sembra molto più in discesa, anche se nelle ultime ore è emerso il problema relativo al passaporto. Paratici sfoglia la margherita: a chi consegnare le chiavi dell’attacco? Staremo a vedere cosa succederà.

