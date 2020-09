Juventus protagonista anche in nazionale: le scelte di Mancini

Mentre la Juventus di Andrea Pirlo lavora a ranghi ridotti verso la partenza della nuova serie A, in questi giorni tiene banco la nazionale azzurra.

L’Italia di Roberto Mancini infatti è attesa da un doppio confronto in Nations League, sfide che saranno un succulento antipasto degli Europei che si giocheranno il prossimo anno. Si inizia domani sera affrontando un avversario osticolo come la Bosnia. La Juve, come al solito, ha fornito i suoi migliori giocatori italiani alla nazionale, anche se Bernardeschi è dovuto tornare a Torino per un problema fisico che non gli consentirà di essere a disposizione di Mancini.

Juventus, Bonucci e Chiellini titolari in nazionale

Ad ogni la Juve sarà protagonista nella formazione titolare che il ct dovrebbe scegliere domani sera. Secondo le ultime notizie che arrivano infatti dal ritiro azzurro, l’intenzione di Mancini è quella di affidarsi in difesa alla coppia formata da Bonucci e Chiellini. Un duetto che non ha bisogno di trovare l’intesa, cementata da centinaia e centinaia di partite giocate uno al fianco dell’altro. Proprio sulla solidità difensiva l’Italia inizierà a costruire il suo cammino in questo torneo, strizzando l’occhio agli Europei dove entrambi i difensori juventini sognano una maglia da titolare.

