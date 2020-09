Rugani via dalla Juventus? Calciomercato, ecco la risposta dell’agente

Calciomercato Juventus, ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto il procuratore di Rugani, Davide Torchia, che ha fatto il punto della situazione in merito alle voci che circolano in queste ore riguardanti il suo assistito. Ecco le parole dell’agente.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI CESSIONE/ Uno dei giocatori che ogni anno si trova giocoforza ad essere inserito nella lista dei partenti è Daniele Rugani. Ai microfoni di TMW Radio, però, è intervenuto il suo procuratore Davide Torchia, per cercare di fare chiarezza sul futuro del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“La Juve al momento non ha aperto nessun tipo di trattativa per quanto concerne un’ipotetica cessione di Rugani. La si interpreti come si vuole, ma questa è la verità: non sono mai stati aperti dialoghi in tal senso. Facendo un calcolo numerico, con la cessione imminente di Romero, con un giocatore attualmente infortunato e alcuni che sono rientrati dopo lunghi periodi di stop, bisognerebbe pensare anche a qualche alternativa, a meno che non ci siano altre soluzione in entrata.”

Potrebbe interessarti anche–>Infortunio Cristiano Ronaldo, potrebbe saltare la sfida con la Croazia

Il procuratore di Rugani su Pirlo

Torchia si è soffermato a parlare anche del cambio in panchina deciso dal presidente Andrea Agnelli: “Sono rimasto un pò sorpreso dell’esonero di Sarri, così come lo fui quando avvenne con Allegri, anche se nel calcio sono cose che succedono. Sono valutazioni che deve fare il club, in questo senso i dirigenti della Juve sono molto presenti e hanno deciso che il futuro non sarebbe stato migliore del presente se fosse rimasto Sarri e hanno deciso così. Conosciamo tutti la grande personalità di Pirlo: intervenire su determinati punti anche da giocatore è sempre stato il duo diktat. Conosce molto bene l’ambiente, e sono sicuro che la dirigenza lo aiuterà molto, supportandolo e guidandolo nella giusta direzione.”

Potrebbe interessarti anche–>Calciomercato Juventus, Suarez: c’è una novità nella trattativa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK