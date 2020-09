Suarez alla Juventus, calciomercato: avviate le pratiche per il passaporto

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Suarez: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante uruguayano del Barcellona avrebbe avviato le pratiche per ottenere il passaporto: servirà anche un breve esame di italiano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ PASSAPORTO/ La Juve ormai ha deciso: è Luis Suarez il nome giusto per rinforzare l’attacco a disposizione di Andrea Pirlo. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del Pistolero: l’accordo tra il calciatore e la Juve non sembra essere in discussione, con un contratto triennale da 8 milioni di euro più due di bonus a stagione. Tuttavia, la trattativa non è ancora decollata, dal momento che il giocatore chiederebbe la buonuscita al Barcellona, club che di fatto lo ha accompagnato alla porta. La Juve si sarebbe offerta di pagare un indennizzo, ma non è tutto: per poter ufficializzare l’affare, è indispensabile che Suarez ottenga il passaporto italiano.

Potrebbe interessarti anche–>Calciomercato Juventus, Messi e il Barcellona regalano una clamorosa novità

Calciomercato Juventus, Suarez sempre più vicino: ecco perché

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio in queste ore l’attaccante ha avviato le pratiche per ottenere il passaporto. Se in Liga bastava quello della moglie, per poter militare nel campionato italiano è indispensabile che lo abbia anche il calciatore. Ecco perchè il Pistolero dovrà sottoporsi a un piccolo esame di italiano per poter ottenere il fatidico lasciapassare: insomma, Suarez si avvicina a grandi passi alla Juve. Ormai ci siamo quasi, la Juve sta per abbracciare il suo nuovo attaccante.

Potrebbe interessarti anche–>Juventus, buone notizie dall’infermeria per Pirlo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK