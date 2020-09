Calciomercato Juventus, Khedira in uscita: spunta l’indizio

Il futuro di Khedira molto probabilmente non sarà più in bianconero. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il fatto che il centrocampista tedesco non abbia preso parte all’amichevole disputata quest’oggi contro l’Under 23, potrebbe essere un ulteriore indizio di una sua prossima partenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA CESSIONE/ Il matrimonio tra Khedira e la Juventus rischia seriamente di interrompersi. Il calciatore tedesco non è considerato imprescindibile da Andrea Pirlo che anche quest’oggi, in occasione del match giocato contro l’Under 23, ha deciso di relegare l’ex Real Madrid in panchina. Il suo contratto scadrà nel giugno del prossimo anno, e secondo quanto riportato da tuttojuve.com non è affatto scontato che si possa pervenire ad un rinnovo. Anzi. La Juve ha più riprese ha manifestato l’intenzione di voler rescindere il contratto della mezzala, che al momento ha fatto muro, chiedendo a gran voce una buonuscita. Un accordo potrebbe essere trovato a metà strada, a meno che qualche club decida di non prelevare il calciatore che, una volta svincolatosi, sarebbe poi libero di accasarsi indipendentemente dalla volontà del club bianconero.

Khedira e la Juventus, c’eravamo tanto amati

Alla base dell'”epurazione” di Sami Khedira c’è sicuramente la poca affidabilità da un punto di vista fisico: anche nella stagione appena trascorsa è stato dilaniato da innumerevoli infortuni, che lo hanno tenuto ai box per molti mesi. Ecco perché per un club che intende ringiovanire la rosa, abbassando il monte ingaggi, i quasi 6 milioni di euro annui percepiti dal pupillo di Allegri sono oggettivamente un problema. Sul “professore” si era parlato di un timido interessamento dello Zenit San Pietroburgo, ma come vi abbiamo riportato, il dirigente della squadra russa ha seccamente smentito quest’ipotesi. La sensazione è che comunque Khedira alla fine lascerà la Juventus, staremo a vedere in che modo.

