Calciomercato Juventus, i due ostacoli verso l’arrivo di Suarez

Il calciomercato della Juventus vede sempre la ricerca del nuovo centravanti in primo piano. Con Suarez che pare aver superato la concorrenza.

Sono davvero tanti i nomi di attaccanti che sono stati accostati ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi. Da Jimenez a Milik, passando per Zapata e anche per Edin Dzeko. Il bosniaco sembrava ad un passo dall’arrivo a Torino, ma ora in pole position sembra esserci invece Luis Suarez. Il bomber del Barcellona sembra destinato a partire nonostante il dietrofront di Messi che invece resterà in blaugrana.



Calciomercato Juventus, Suarez può arrivare se…

Come sottolinea il Corriere dello Sport, al momento sono due gli ostacoli da superare per arrivare a Suarez. Trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un triennale da dieci milioni di euro a stagione, c’è adesso da sciogliere il nodo indennizzo. Suarez si aspetta una somma dagli spagnoli per risolvere il suo contratto e nello stesso tempo la Juventus attende che il giocatore si liberi a parametro zero. E poi c’è la questione passaporto. Suarez è extracomunitario e potrà essere ingaggio solo quando otterrà la cittadinanza italiana.

