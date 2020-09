Cavani di nuovo in orbita Juventus. Se salta Suarez, tocca a lui

Se non dovesse andare in porto l’affare con Luis Suarez, la Juventus ha pronto Cavani. Riallacciati i contatti con il suo entourage, Dzeko terza scelta.

Nella lista degli attaccanti che la Juventus sta valutando ci sono da registrare dei nuovi tentativi in corso anche per Edinson Cavani. A riferirlo è stato il portale gianlucadimarzio.com che ha evidenziato come in corso vi siano diversi contatti anche con l’entourage del Matador. Il motivo? Per Luis Suarez è una corsa contro il tempo e la permanenza di Messi a Barcellona potrebbe rappresentare un ostacolo enorme.

Cavani cuore Napoli, ma in caso di Juventus…

Cavani sembrava destinato al Benfica, ma l’accordo è saltato per le eccessive richieste del calciatore uruguaiano. A 34 anni chiede 10 milioni di ingaggio, troppi anche per il principale club portoghese. Il Matador di recente aveva smorzato l’interesse della Juventus. Si era detto che non sarebbe probabilmente venuto a Torino per il suo passato partenopeo. La famiglia vive a Napoli e non se la sente di tradire l’affetto dei suoi vecchi sostenitori. In più, come detto, non ha chiuso con il Benfica perché chiedeva 10 milioni di euro a stagione: una cifra che la Juventus non può permettersi di corrispondere.

