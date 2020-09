Juventus-Sampdoria, verso il no alla riapertura dello Stadium

Juventus-Sampdoria sarà la prima sfida di campionato per i bianconeri del nuovo tecnico Pirlo. Si giocherà allo Stadium il prossimo 20 settembre.

La speranza della società bianconera e anche quella ovviamente dei tifosi è quella di poter vedere sugli spalti finalmente il pubblico. Guardare la partita comodamente in tv sarà pure bello, ma manca ai supporters l’aria degli spalti, la possibilità di vedere da vicino i propri beniamini. La Juve confida nella possibilità di riaprire le tribune, seppur per un numero decisamente minore di spettatori. Ma anche questa speranza potrebbe andare in fumo.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Juventus-Sampdoria verso le porte chiuse

I numeri del contagio da Coronavirus sono in aumento e questo fa temere per la salute degli italiani. Anche perché il campionato di fatto riaprirà proprio nel momento in cui milioni di italiani torneranno a scuola. Come riporta Tuttosport, dunque, il Comitato tecnico scientifico per questi motivi sarebbe orientato a negare la riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium. Lo stesso quotidiano sportivo sottolinea come la Juve, anche se arrivasse il no del Cts, potrebbe reiterare la sua richiesta in vista della successiva sfida del 4 ottobre, data in cui è in programma Juventus-Napoli.

Il CTS verso il no alla riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium per #JuveSamp. Pesano i timori di contagi e l’attenzione verso la ripresa della scuola. In caso di parere negativo la #Juventus pronta a reiterare la richiesta per #JuveNapoli del 4 ottobre (#Tuttosport) — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 5, 2020

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK