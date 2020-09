Donnarumma alza le pretese con il Milan, la richiesta è di 10 milioni a stagione. I rossoneri valutano sul suo futuro, intanto la Juventus rimane in agguato

Il giovane portiere del Milan Gianluigi Donnarumma classe 1999 è diventato per i rossoneri già una sicurezza. Ma le richieste del giocatore e del suo agente stanno compromettendo la permanenza futura al Milan. Quanto si legge in un indiscrezione mercato de il “Corriere della Sera” le richieste del calciatore sarebbero altissime. 10 milioni a stagione, troppe per le casse rossonere che starebbero, dunque, valutando a malincuore una cessione. Qualora infatti il Milan e il portiere non riuscissero a trovare un accordo sull’ingaggio, reputato dalla società rossonera troppo oneroso, il Milan per evitare di far partire Donnarumma a zero sarà costretta a metterlo sul mercato. La Juventus è infatti in agguato.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane portiere italiano

Donnarumma nonostante la sua -ancora- giovanissima età è già all’apice della sua carriera nel senso dei risultati: titolare al Milan e portiere della nazionale. Un predestinato che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare l’erede dell’altro Gigi bianconero. Donnarumma è da tempo corteggiato dalla Juventus che stava proprio cercando l’erede italiano di Buffon. Potrebbe essere questa la volta buona? A Milano la situazione si sta compromettendo, le richieste del giocatore e del suo entourage sembrano trovare in disaccordo la società rossonera che non non vuole soddisfare la richiesta dei 10 milioni a stagione, cifra reputata eccessiva per le casse rossonere. La Juventus potrebbe dunque inserirsi nella trattativa anche visti gli ottimi rapporti con l’agente del calciatore Mino Raiola, che ha permesso diversi colpi in bianconero, uno su tutti (de recenti) De Ligt. Ora i bianconeri rimangono in attesa su come si evolverà la situazione ma una cosa è certa, la Juventus rimane la squadra più interessata alle prestazioni sportive del portiere azzurro e il possibile erede di Gigi Buffon.

