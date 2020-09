Calciomercato Juventus, meglio Suarez o Cavani? Il parere di Montero

Il calciomercato Juventus vede i bianconeri impegnati a rinforzarsi in vista della prossima stagione di serie A. E la priorità di Pirlo è senz’altro una punta.

E ci sono grandi nomi che circolano ormai da settimane. C’è la suggestione Morata, ad esempio, ma anche la possibilità di ingaggiare un bomber del calibro di Edin Dzeko. Pedina perfetta per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Ma in lizza ci sono anche due bomber sudamericani come Luis Suarez e Edinson Cavani. Uruguaiani come un grande ex bianconero, amatissimo dai tifosi, come Paolo Montero.



Calciomercato Juventus, le parole di Montero

Oggi Montero è l’allenatore della Sambenedettese in serie C, ieri protagonista di una amichevole contro la Roma. E ai microfoni di Sky Sport l’ex difensore ha espresso il suo parere sui connazionali. “Chi sarebbe più adatto per la squadra di Pirlo? Parliamo di due mostri, penso però che per il gioco di Cristiano Ronaldo serva più una punta che ti porta via il centrale come Suarez. Cavani si muove più liberamente sul tutto il fronte d’attacco come fa il portoghese, io penso che i migliori anni di Cristiano siano stati con Benzema vicino, che giocava come punto di riferimento e gli lasciava più libertà. Cavani conosce già il calcio italiano? Sì, però a quei livelli ti adatti subito, le abitudini sono le stesse in tutto il mondo” ha detto.

