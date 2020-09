Juventus Women San Marino diretta live, segui la partita in tempo reale

La Juventus Women ospita la squadra neopromossa San Marino nello stadio di casa di Vinovo. Segui la diretta live della partita di Serie A in tempo reale

Formazione Juventus Women: Giuliani; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Zamanian; Cernoia, Girelli, Bonansea.

La Juventus Women ospita la squadra neopromossa San Marino nello sfida casalinga a Vinovo valida per la terza giornata di Serie A. Le bianconere cercano la terza vittoria consecutiva. Segui la partita in tempo reale e in diretta live:

In aggiornamento…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK