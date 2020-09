Juventus, il ct del Portogallo parla delle condizioni di Ronaldo

La Juventus cerca un nuovo attaccante ma nel frattempo i suoi tifosi sono in attesa di notizie su Cristiano Ronaldo, reduce da un forfait in nazionale.

Il calciatore portoghese infatti non è potuto scendere in campo nella prima partita di Nations League contro la Croazia poiché colpito nei giorni precedenti da un problema al piede destro. Problema che ovviamente fa stare un po’ preoccupati tutti i tifosi bianconeri che sono ansiosi di vederlo all’inizio imminente del prossimo campionato di serie A. Il Portogallo, per la cronaca, è riuscito a vincere per 4-1 anche senza CR7.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Juventus, Fernando Santos parla di CR7

Al termine del match ha parlato proprio l’allenatore del Portogallo Fernando Santos, che ha fatto chiarezza proprio sulle condizioni fisiche del suo attaccante più prestigioso. Sportmediaset riporta le sue parole: “Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, oggi si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra e poi prenderemo una decisione“. Parole che evitano eccessive preoccupazione da parte dei tifosi juventini ma nello stesso tempo fanno pensare che per risolvere definitivamente il problema al piede occorrerà ancora attendere dei giorni.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK