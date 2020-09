La Juventus ha una serie di profili che potrebbero essere i rinforzi necessari in entrata. Tre obiettivi precisi che continuano ad interessare

Il periodo per il calciomercato non è certo dei migliori. La crisi economica portata dal Coronavirus, dato lo stop di parecchi mesi per il lockdown, sta uscendo fuori. La Juventus aveva degli obiettivi precisi ma che volente o nolente dovranno essere rimandati alla prossima stagione. Un nome per l’attacco e due per il centrocampo. La Vecchia Signora continua imperterrita a sognare tre giocatori, ovviamente uno di questi è anche un grande sogno dei tifosi, stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba. Il polpo non è mai realmente andato via dalla Juventus, ogni stagione il centrocampista francese veniva sempre accostato al possibile grande ritorno, e in fondo, la Juventus è sempre stata la sua seconda casa. Le richieste per Pogba, almeno per il momento, sono troppo dispendiose per le casse bianconere. Gli inglesi chiedono almeno 100 milioni di euro. Dunque prima di prendere Pogba la Juventus dovrà privarsi di qualche giocatore.

Ma oltre al centrocampista francese alla Juventus continuano a piacere due italiani: Chiesa e Locatelli.

LEGGI ANCHE>>>Suarez alla Juventus, Calciomercato: farà l’esame di italiano online

Calciomercato Juventus, tutti i colpi in lista d’attesa

Federico Chiesa è infatti un giocatore che è stato spesso accostato alla corte bianconera, tanto che due sessioni di mercato fa fu molto vicino al passaggio alla Juventus. Un obiettivo mai negato dal direttore sportivo Fabio Paratici che lo identifica come il rinforzo necessario in attacco. Le richieste del patron viola Commisso però non sono, di certo, economiche. Anche per Chiesa le richieste sono alte e, dunque, bisognerà prima cedere per comprare.

LEGGI ANCHE>>>Khedira, niente sconti alla Juventus. Il tedesco ha parlato col club

Ma l’altro giovane italiano che sta interessando i bianconeri e che, almeno dal punto di vista economico, sembra più accessibile è Manuel Locatelli. L’ex Milan ora in forze al Sassuolo piace al nuovo tecnico Andrea Pirlo e potrebbe essere un buon innesto a centrocampo, magari al posto del partente Khedira.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK