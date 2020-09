Calciomercato Juventus, ci sono ancora da piazzare gli esuberi

Il calciomercato della Juventus sta vivendo le sue fasi cruciali quando ormai manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A.

La società bianconera è alla ricerca di un centravanti di spessore e i nomi sono quelli che ormai circolano da settimane, da Dzeko a Cavani passando per il bomber Suarez. Ma una delle priorità da parte della dirigenza è anche quella di cedere quei giocatori che ormai non rientrano più nei piani tecnici della Juve. E dalle cui cessioni non solo potrebbe arrivare una somma da reinvestire, ma anche un notevole risparmio dal punto di vista degli ingaggi.



Calciomercato Juventus, la lista dei cedibili

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo gli elementi che potrebbero lasciare a breve la Juve. Lo hanno già fatto Matuidi, ceduto al Miami, e Perin e Romero che invece sono stati ceduti in prestito. La società invece deve ancora trovare una soluzione per Sami Khedira e Gonzalo Higuain. La poca liquidità che c’è oggi nel mondo del calcio non consente di trovare facile collocazione per elementi il cui ingaggio è molto alto.

Rimane anche la possibilità che altri elementi possano essere ceduti di fronte ad una buona offerta. E’ il caso di De Sciglio, Ramsey e Douglas Costa. Tutti calciatori che non hanno reso per come ci si aspettava e che con il cambio in panchina potrebbero rischiare di trovare sempre meno spazio.

