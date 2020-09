Khedira, niente sconti alla Juventus. Il tedesco ha parlato col club

Sami Khedira non vuole trovare alcun accordo per la rescissione del suo contratto. Il tedesco ha fatto sapere alla Juventus di volere tutto il pattuito.

C’è un grosso problema alla Continassa. Servirebbero cessioni vere, in grado di garantire liquidità e non solo plusvalenze contabili. C’è un grosso problema di costi in giro e di questo Fabio Paratici è il primo responsabile. I giocatori della Juve hanno quasi tutti un ingaggio fuori portata per la quasi totalità degli altri club. Ecco perché con i prestiti di Perin e Romero ben poco può essere risolto a Torino. Serve contante, denaro liquido, che non c’è. Nemmeno le rescissioni di Khedira e Higuain cambieranno le cose.

Khedira, messaggio chiaro al club

A proposito di Khedira, il tedesco nelle ultime ore è stato accostato al Milan. La pista però è freddina e stenta a riscaldarsi. Dal canto suo l’ex Real Madrid ha le idee chiare. Non fa sconti sul fronte buonuscita e vorrebbe pure giocarsi di nuovo le sue chance con Andrea Pirlo. Ma negli ultimi due anni ha saltato la bellezza di 60 partite per problemi di vario tipo, giocando appena 978 minuti a stagione. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

