La Juventus aiuterà il Barcellona sulla buonuscita per Suarez. Questa l’idea della Juve per favorire definitivamente il passaggio di Suarez in bianconero

Luis Suarez è il profilo mercato che in questi giorni sta facendosi sempre più vicino al passaggio definitivo in maglia bianconera. In attesa di effettuare l’esame di italiano che lo renderà, a tutti gli effetti, cittadino comunitario Suarez è ancora in dialogo continuo con il Barcellona. Le indiscrezioni di mercato, infatti, ritornano sulla buonuscita. Inizialmente l’attaccante aveva richiesto tramite il suo entourage una buonuscita per lasciare la Spagna. Ipotesi che fu inizialmente negata dal Barcellona. Ora a questa buonuscita potrà contribuire la Juventus, che vorrebbe affrettare l’operazione.

Suarez alla Juventus, Calciomercato: idea dei bianconeri

Il giornalista Claudio Raimondi di Sportmediaset ha infatti dichiarato che il club bianconero sarebbe pronto a spendere un paio di milioni per avere subito Suarez, favorendo, dunque, alla buonuscita del giocatore dal Barcellona.

Intanto la Juventus è pronta alla ripartenza del campionato sotto la nuova guida tecnica di Andrea Pirlo. Il club vorrebbe poter inaugurare la nuova stagione al fianco del proprio pubblico: il calore dei supporter bianconeri è ciò che ora manca e più serve alla Vecchia Signora. Ci sarebbe un modo per farlo, infatti la Juventus avrebbe trovato un piano per la riapertura dell’Allianz Stadium ai tifosi. Un piano sicurezza in ottemperanza alle norme governative vigenti che però, almeno per il momento, è stato bocciato dal premier Giuseppe Conte che ha definito l’apertura degli stadi ancora prematura. La mancanza dei tifosi costerebbe alle casse bianconere diversi milioni in meno a partita ma ciononostante la Juventus è ancora vigile sulle possibili occasioni in entrata. Due profili (italiani) interessano ancora i bianconeri, stiamo parlando di Federico Chiesa, perfetto innesto offensivo che può essere alternato nel tridente e del centrocampista ex Milan, ora in forze al Sassuolo, Manuel Locatelli. E nonostante tutto, si continua ancora a sognare per Paul Pogba. Obiettivo, però, decisamente più auspicabile nella prossima sessione di mercato.

