La Juventus sta pianificando il futuro della propria rosa: fra partenze e nuovi arrivi, rimangono ancora alcune certezze e Rugani sembra ancora esserla

Il futuro di Daniele Rugani, nonostante le varie voci di mercato, sembra ancora saldamente legato alla Juventus. Il difensore centrale italiano ha suscitato in queste ultime sessioni di mercato interesse da più club europei. In Italia, anche in Serie A, squadre come Atalanta e Fiorentina si sono fatte avanti per il centrale bianconero ma il suo futuro, nonostante tutto, sembra ancora saldamente legato ai colori bianconeri.

Calciomercato Juventus, il futuro di Rugani: tutti i club interessati

Non solo in Italia. A fare la corte a Rugani si sono fatte avanti diverse realtà ai vertici europei. Stando in Inghilterra, in Premier League, l’Arsenal avrebbe fatto sul serio. Si parlava infatti di un ipotesi scambio fra il centrale bianconero e il terzino spagnolo Bellerin.

In Spagna il Valencia ha provato a sondare il terreno in maniera consistente, ma chi negli ultimi mesi avrebbe fatto davvero sul serio per garantirsi le prestazioni sportive di Rugani è il Rennes. I francesi avevano pronta un’offerta, ma i bianconeri e lo stesso giocatore in questo momento non sono intenzionati alla separazione. Salvo cifre importanti. La Juventus valuta il cartellino del difensore italiano almeno 30 milioni di euro. Intanto a Torino, in attesa del debutto ufficiale di Serie A contro la Sampdoria, Andrea Pirlo aspetta il nuovo numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Luis Suarez, infatti, in questa settimana dovrà effettuare l’esame per ottenere la cittadinanza italiana e ottenere dunque il passaporto comunitario. Sono ore calde sul fronte attaccanti, ormai la Juventus ha raggiunto l’accordo con l’attaccante uruguaiano che andrà a percepire 10 milioni bonus inclusi per un contratto di due anni. In attesa dell’ufficialità la squadra di Pirlo si prepara già all’esordio in Serie A. Bisognerà ancora capire con che modulo il maestro deciderà di partire per la prima di campionato. Ma ormai manca davvero pochissimo a quella che sarà la nuova stagione 2020-2021.

