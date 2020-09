La Juventus celebra sul suo sito uno speciale anniversario

Uno speciale anniversario da celebrare per la Juventus. Società che ha sempre guardato avanti e lo dimostra anche la costruzione del suo impianto di gioco.

Oggi come detto è un giorno speciale per la società bianconera, visto che nove anni fa veniva inaugurato lo Juventus Stadium, teatro di tanti trionfi per la squadra e di gioia dei tifosi, sempre presenti sugli spalti. Un giorno che la società ha voluto celebrare con un post sul proprio sito.



La Juventus celebra lo Stadium

“Esattamente nove anni fa il popolo bianconero faceva sue le parole del Presidente Andrea Agnelli: «Abbiamo la nostra casa», pronunciate proprio durante la magica serata dell’inaugurazione. Esattamente nove anni fa, chi fisicamente, chi metaforicamente, entravamo in un luogo nuovo ma nello stesso tempo carico di tutta la storia che solo la Juve porta con sé. Il nostro stadio. Quella storia, anno dopo anno, gol dopo gol, vittoria dopo vittoria, trofeo dopo trofeo, è diventata presente” si legge nella nota del club.

“Ci emoziona, oggi come allora, rivedere la Cerimonia “Welcome Home” dell’8 settembre 2011 perché ci fa capire quanta strada abbiamo fatto, quanta ne stiamo facendo, e quanta ne faremo. Perché il nostro pensiero è al passato, al presente e – soprattutto – al futuro. Per continuare a vivere un passo avanti. E allora, aspettando che il vostro sorriso e il vostro boato tornino a far parte di tutto questo, emozioniamoci. Oggi come allora” conclude il post della società sul sito ufficiale.

