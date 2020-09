Alvaro Morata è innamorato della Juventus e sta spingendo con l’Atletico Madrid per tornare allo Stadium. Teme che l’affare Suarez si concretizzi e resti ancora lontano.

Alvaro Morata cuore bianconero. Il Corriere dello Sport questa mattina ha pubblicato un interessante articolo su come Alvaro Morata sia voglioso di tornare alla Juventus. Il Canterano ha parlato chiaro all’Atletico Madrid, spiegando di gradire molto una destinazione simile. La sua avventura a Torino si conclusa con due scudetti, una supercoppa, una Coppa Italia firmata da un suo gol e da una finale di Champions persa col Barcellona. Esattamente contro quel Suarez che segnò il 2-1 rompendo l’assalto di Tevez e compagni alla Coppa dei Campioni.

Morata, lui vuole la Juventus

Morata ha iniziato a dialogare con l’Atletico Madrid con l’obiettivo di capire la fattibilità della cosa. Ha spiegato tutta la sua voglia di Juve, tutte le ragioni che lo spingono a voler riprendere l’avventura italiana interrotta quattro anni fa e di scriverne un nuovo capitolo. Nei programmi della dirigenza dell’Atletico, però, c’è la cessione di Diego Costa non certo la sua. Per ora fa muro, ma molto dipende da Luis Suarez. Il Canterano teme che si sblocchi l’affare col Barcellona e che per lui non ci sia più spazio.

