Alaba alla Juventus, calciomercato: il terzino chiede la cessione al Bayern

Calciomercato Juventus, il futuro di Alaba sembra essere sempre più lontano dal Bayern Monco. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, che riporta alcune notizie riportate nella giornata odierna sulla Bild, il terzino austriaco non ha trovato l’accordo con i bavaresi per il prolungamento del contratto in scadenza l’anno prossimo, e starebbe valutando l possibilità di una sua cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO/ Ottime notizie in casa Juventus sul fronte Alaba. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Bild, infatti, il terzino austriaco non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza bavarese per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021. Verosimilmente, dunque, aumentano le sue possibilità di essere ceduto già a partire da questa finestra di calciomercato.

Leggi anche–>Suarez alla Juventus, calciomercato: salta tutto, le parole

Il Bayern fino ad ora ha chiesto 30 milioni di euro per lasciar partire Alaba: una cifra oggettivamente elevata per un giocatore che potrà liberarsi a zero il prossimo anno. Ragion per cui, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe al lavoro per sondare la disponibilità dei tedeschi a lasciarlo partire a “prezzo di saldo”.

Calciomercato Juventus, Alaba nome caldo: testa a testa con l’Inter

Va detto che sul giocatore è forte anche l’interessamento dell’Inter, che in più di una circostanza ha avuto dei contatti con l’entourage del calciatore. Tuttavia, sia sul fronte Juve, sia sul fronte Inter, una trattativa vera e propria non è ancora cominciata. Al momento ci troviamo ancora nell’ambito dei sondaggi informativi, anche perchè le dirigenze dei due club più in auge in Italia hanno altre priorità: i nerazzurri devono far cassa per dare l’assalto a Kantè, mentre i bianconeri sono impegnati sul fronte attaccante, per il quale nella giornata odierna si registrano importanti novità.

Leggi anche–>Kean come Morata, adesso spinge per tornare alla Juventus

La partita per Alaba, quindi, è appena cominciata. Laddove nessuno dei due club dovesse riuscire a trovare l’accordo con il giocatore in questa finestra di mercato, ecco che Alaba potrebbe diventare uno dei parametro zero più appetibili del panorama internazionale. Staremo a vedere l’evoluzione della trattativa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK