La Juventus ha sempre un nome in lista alle preferenze come esterno della difesa, stiamo parlando di Bellerin dell’Arsenal che piace anche al Barcellona

La Juventus fra i tanti obiettivi di mercato, oltre al rinforzo per l’attacco, infatti questa settimana potrebbe essere cruciale per il passaggio definitivo di Luis Suarez in maglia bianconera, la Vecchia Signora dovrà potenziarsi anche sugli esterni di difesa. Un nome su tutti continua a piacere alla società ed è in cima all lista della spesa di Fabio Paratici, stiamo parlando di Hector Bellerin dell’Arsenal. L’esterno spagnolo è il giocatore che più si addice alla squadra di Pirlo ma per portarlo sotto la Mole bisognerà fare i conti con il Barcellona, nonostante i bianconeri risultino -attualmente- in vantaggio.

Calciomercato Juventus, sfida a due sull’esterno difensivo: le novità

Un giocatore dalle doti tecniche decisamente importanti, infatti, non è un caso, che sia di diritto entrato nei radar mercato di diversi top club europei. Bellerin è senza ombra di dubbio un nome che interessa alla Juventus ma si dovrà fare i conti con una rivale decisamente scomoda: il Barcellona. I catalani sono molto interessati all’acquisto di Bellerin, anche se, la Juventus sembra comunque in vantaggio.

Secondo il quotidiano spagnolo “Sport”, infatti, il club catalano ha contattato direttamente il direttore sportivo dell’Arsenal, Edu, per chiedere informazioni sull’esterno spagnolo, il prezzo per il suo cartellino è di 20-25 milioni di euro. Decisamente più abbordabile rispetto alle cifre di qualche settimana fa, in cui si parlava di una cifra quasi vicina ai 40 milioni. Ma come dicevamo poc’anzi la Juventus risulta in vantaggio proprio perché, in questo momento, il Barcellona prima di fare un’offerta ufficiale per Bellerin dovrà prima cedere Nelson Semedo, altro obiettivo che è entrato nei radar bianconeri. Intanto a Torino, sempre dal Barcellona, si attende di ufficializzare il colpo per l’attacco. Luis Suarez sarà molto probabilmente il nuovo numero 9 bianconero e partner d’attacco di Cristiano e Dybala.

