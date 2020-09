Calciomercato Juventus, continua la caccia al centravanti

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri alla ricerca di un nuovo centravanti. Pedina indispensabile per completare il tridente con Ronaldo e Dybala.

Ormai la strategia del club bianconero è abbastanza chiara, si cercherà un giocatore abile nel finalizzare ma anche abituato a dialogare con i compagni, una punta che giochi per far gol ma anche per la squadra. Dopo i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, adesso il cerchio sembra essersi ristretto su tre campioni: Edin Dzeko, Alvaro Morata e Luis Suarez. Il nuovo rinforzo per Pirlo, salvo ribaltoni, uscirà tra questi nomi.

Calciomercato Juventus, la situazione in attacco

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda l’attacco juventino. Luis Suarez rimane in pole position e i bianconeri sarebbero anche pronti a offrire un piccolo indennizzo agli spagnoli del Barcellona per liberarlo. Prima però il calciatore dovrà prendere la cittadinanza italiana. Complicato arrivare a Morata. L’Atletico Madrid vorrebbe cedere Diego Costa e comunque per l’ex juventino pretende una somma alta per cederlo. E poi rimane in piedi la pista Dzeko. Decisiva però sarà la volontà del calciatore, che dovrebbe sciogliere i dubbi nei prossimi giorni.

