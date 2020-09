Locatelli alla Juventus sta diventando sempre più concreto. Il centrocampista del Sassuolo piace però anche ai nerazzurri: è derby di mercato

Locatelli alla Juventus è un nome che circola da diverso tempo, un centrocampista che piace alla dirigenza, in specie al direttore sportivo Fabio Paratici ma anche, molto, al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Un giocatore che sembra anche accessibile dal punto di vista economico ma che, stando alle ultime indiscrezioni mercato, avrebbe una rivale di mercato davvero scomoda. Infatti sul centrocampista italiano del Sassuolo ci sarebbe anche un forte interesse dell’Inter degli ex Antonio Conte e Marotta. Si inaugura, dunque, un vero e proprio derby di mercato.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per il centrocampista: si fa sul serio

Manuel Locatelli è un profilo che sarebbe molto utile alla mediana bianconera. Con uno dei possibili partenti fra Khedira (molto probabile) e Ramsey, la Juventus avrebbe bisogno di un altro innesto a centrocampo. Locatelli sembra rispondere affermativo alle richieste di mister Pirlo anche per via delle sue caratteristiche. Ma stando alle ultime indiscrezioni di mercato interessati al centrocampista, ci sarebbero anche i nerazzurri.

La richiesta del Sassuolo per lasciar partire Locatelli si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Ma stando alle indiscrezioni di Calciomercato.com la proposta fatta da Fabio Paratici, visti gli ottimi rapporti con la dirigenza de Sassuolo, sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Paratici sembra far davvero sul serio per Locatelli: le prossime settimane potrebbero essere, dunque, decisive. Ma c’è sempre da tenere d’occhio il forte interesse dei nerazzurri. Marotta infatti avrebbe offerto Dalbert all’amico Carnevali: questa potrebbe essere la controffensiva dell’Inter per arrivare a Locatelli. La Juventus è però fiduciosa. Intanto da Torino si stanno limando i dettagli per il passaggio definitivo di Luis Suarez. Il centroavanti uruguaiano in settimana svolgerà l’esame online che gli permetterà di ottenere il passaporto comunitario. Ottimismo decisamente elevato per la chiusura della trattativa in attacco. Suarez in bianconero percepirà uno stipendio di 6,5 milioni che con i bonus inclusi potrebbe anche ammontare a 10 milioni.

