La Juventus aspetta Ronaldo che intanto centra un altro obiettivo

La Juventus del prossimo sarà ancora imperniata sulla presenza di un grandissimo campione come Cristiano Ronaldo. Che è già in forma super.

L’attaccante portoghese davvero sembra poter stracciare la carta d’identità. Gli anni non contano per questo campione che continua a regalare gol e grandi giocate sia con la maglia bianconera che con quella della nazionale. Sì, perché mentre Pirlo lo attende per rimetterlo al centro del suo progetto tattico, nel frattempo Ronaldo si è tolto di sfizio di sfondare un altro muro importante della sua straordinaria carriera.

Juventus, per Ronaldo 101 gol in nazionale

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Ronaldo è stato il grande protagonista nella vittoria del Portogallo sulla Svezia in Nations League. Trofeo del quale i lusitani sono la squadra detentrice. Tornato in campo dopo il problema al piede che gli aveva fatto saltare la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è regalato una splendida doppietta che sottolinea già il suo grande stato di forma. Gol che gli hanno permesso di sfondare quota 100 gol in nazionale. Anzi, adesso le sue reti con il Portogallo sono 101. Cifre straordinarie che lo faranno rimanere per sempre nella storia del calcio e che si aggiungono ai tantissimi record conquistati.

