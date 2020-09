Kean come Morata. Adesso spinge per tornare alla Juventus

Moise kean vuole tornare alla Juventus: sarebbe il vice di uno tra Dzeko e Suarez. Mino Raiola sta lavorando, ma c’è anche il Borussia Dortmund.

Juve e Mino Raiola al lavoro, senza fretta. O forse fretta ce n’è. I bianconeri stanno cercando di chiudere l’affare Suarez, ma serve del tempo. Ne serve tanto e forse in questo caso davvero non si può andare oltre la normale pazienza. Ecco perché Dzeko rappresenta il nome forte per l’attacco bianconero. Il punto è che serve comunque una riserva e già Morata sta spingendo per tornare a Torino. Uno che è piemontese doc e farebbe carte false per vestire di nuovo il bianconero è Moise Kean.

Kean, c’è anche il Dortmund

Il portale calciomercato.com spiega che gli è bastato un anno di Premier per fargli capire che forse non è ancora arrivato il momento per stare lontano da casa. Così nasce l’idea di riportarlo alla Juve dopo una sola stagione. Solo che i soldi sono quelli che sono, mentre l’Everton non ha la minima intenzione di regalare un giocatore che pagato un’estate fa 27,5 milioni più bonus. All’orizzonte c’è il Borussia Dortmund che segue interessato ed è pronto a sferrare l’attacco.

