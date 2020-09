Suarez non lascia ben sperare. Le parole rilasciate nella sua storia Instagram non fanno ben pensare i tifosi della Juventus, l’affare potrebbe saltare?

Luis Suarez mette in allarme tutti i tifosi della Juventus, le parole scritte nella storia Instagram con conseguente foto mentre se la ride con la maglia del Barcellona non fanno ben sperare per un suo passaggio alla Juventus. Come sappiamo le innumerevoli indiscrezioni di mercato davano il passaggio dell’attaccante uruguaiano in maglia bianconera già cosa fatta, ma stando dall’ultima foto pubblicata proprio dallo stesso giocatore non sembra così, anzi…

Suarez alla Juventus, Calciomercato: salta tutto, le sue parole

La foto pubblicata nelle storie Instagram dallo stesso calciatore lo ritrae sorridente mentre si allena insieme alla squadra con la maglia del Barcellona seguito dalla didascalia “mentre escono FAKE NEWS, io, vicino al logo del Barcellona, me la rido”.

Parole che non lasciano ben sperare i tifosi della Juventus che stavano già sognando il nuovo tridente d’attacco Cristiano Ronaldo, Luis Suarez e Paulo Dybala. Un autentico fulmine a ciel sereno che, adesso, mette in duro allarme la società che se dovesse a questo punto confermare queste parole virerebbe automaticamente sull’altro grande obiettivo Edin Dzeko. Ma come sappiamo per il centroavanti bosniaco c’è ancora in trattativa la questione dell’asse Roma-Napoli per Milik. Il centroavanti del Napoli dovrà sposare la causa giallorossa e il patron De Laurentis abbassare le pretese a 20 milioni, e non più i 30 richiesti. Da quel momento Dzeko sarà libero di scegliere la nuova destinazione che, nel caso Suarez saltasse definitivo, sarà certamente la Juventus. Si attendono importanti novità sul fronte, oramai incandescente, del mercato attaccanti. Luis Suarez dopo queste parole sembra confermare la sua stabile posizione al Barcellona ma nulla è ancora deciso. Seguiranno altre novità nei prossimi giorni, in attesa di capirci qualcosa di più a cosa si riferissero le parole dell’attaccante uruguaiano, e se fossero, realmente, in successione alle voci di mercato che lo danno vicino alla Juventus.

