Dalla Spagna sono sicuri, Luis Suarez è un nuovo giocatore della Juventus. Secondo gli spagnoli la trattativa sarebbe già ai dettagli.

Dalla Spagna arrivano ottime conferme sul colpo in attacco della Juventus, infatti secondo il quotidiano spagnolo “Sport” i bianconeri sarebbero ai dettagli per chiudere la trattativa che porterà definitivamente il bomber uruguaiano, Luis Suarez, in maglia bianconera. Un colpo che sarebbe stato agevolato anche dalle basse pretese dei catalani. Il Barcellona dopo Arthur si appresta a chiudere un’altra trattativa con la Juventus. Pirlo potrà avere finalmente il suo numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala creando un tridente davvero di qualità e d’esperienza.

Suarez alla Juventus. Calciomercato, dalla Spagna: siamo ai dettagli

Il centroavanti uruguaiano percepirà in maglia bianconera uno stipendio da 6,5 milioni che con i bonus potrebbe arrivare anche a 10 milioni di euro. Ora la Juventus di Pirlo può considerarsi a posto, almeno offensivamente parlando. Luis Suarez arriverà alla Juventus per sostituire il partente Gonzalo Higuain che, molto probabilmente, volerà in direzione MLS all’Inter Miami insieme all’ex Blaise Matuidi. La squadra di Beckham potrebbe garantire uno stipendio ancora importante e, quindi, soddisfare le richieste dell’argentino.

Ma intanto la Juventus dopo Suarez dovrà -comunque- prendere un giocatore che sarà il vice e all’occorrenza anche il jolly dell’attacco. In questo momento tutte le strade portano ad un grande ritorno di Moise Kean. L’attaccante italiano dopo il passaggio in Premier League all’Everton di Carlo Ancelotti sembra non essersi ambientato del tutto in Inghilterra, collezionando troppe poche presenze da titolare. Il giocatore spingerebbe per il grande ritorno a Torino e ad agevolare la trattativa ci sarebbe l’agente Mino Raiola. Un grande ritorno appunto, che garantirebbe a Moise Kean la possibilità di rivestire la maglia che l’ha consacrato a livello internazionale. Si aspettano novità sull’operazione, ma già lo stesso calciatore nelle info del proprio profilo Instagram, dove una volta c’era la squadra, ha scritto “loading”. Un indizio in più per il suo ritorno sotto la Mole.

