Suarez alla Juventus, calciomercato: “Paratici lo ha già preso”, l’annuncio

Calciomercato Juventus, Mario Sconcerti è sicuro dell’imminente chiusura della trattativa legata a Luis Suarez. Intervistato da Tmw Radio, il noto giornalista ha espresso la sua in merito ai movimenti della dirigenza bianconera, soffermandosi in particolare sull’operazione legata all’attaccante del Barcellona, che nella giornata odierna ha definito come “fake news” ciò che si legge su di lui ultimamente.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ TRATTATIVA/ Uno dei nomi caldi del calciomercato della Juventus è quello relativo a Luis Suarez. L’attaccante uruguayano, infatti, è stato individuato dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris come il rinforzo adatto da consegnare ad Andrea Pirlo, data anche l’ormai certa cessione di Gonzalo Higuain, con il quale si sta cercando di trovare un accordo per una rescissione consensuale che accontenta entrambe le parti.

Con Suarez la Juventus avrebbe già trovato l’accordo sulla base di un contratto triennale da 8 milioni di euro più due di bonus a stagione. Tuttavia, ci sarebbe ancora la situazione relativa al passaporto da sciogliere, oltre alla buonuscita che il sudamericano vorrebbe dal club blaugrana.

Calciomercato, Suarez-Juve: Sconcerti è sicuro

A dispetto delle parole scritte oggi da Suarez su Instagram, nelle quali definiva come “fake news” le voci che lo vorrebbero in procinto di cambiare maglia, l’affare sembra procedere spedito. Ne è convinto anche Mario Sconcerti, che intervistato ai microfoni di Tmw Radio, ha fatto espresso un suo parere in merito alla chiusura dell’affare. Ecco le sue parole:

“Credo che la Juve abbia già una bozza di accordo con Suarez, altrimenti non si spiegherebbe la fretta per ottenere il passaporto italiano. Per me lo hanno già preso. Per quanto riguarda il centrocampo, Paratici ha fatto un buon colpo acquistando McKennie, un giocatore duttile, veloce e un buon recuperatore di palloni. Sa come fa girare la squadra ed è un ottimo frangiflutti, abbinando anche una buona qualità.”

