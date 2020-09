Dalle ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, la Juventus insieme alla Roma sarebbe interessata all’acquisto di El Shaarawy

La Juventus sarebbe fra le pretendenti all’acquisto di un ex volto della Serie A, Stephan El Shaarawy. L’attaccante classe 1992 attualmente milita in Cina nello Shanghai Shenhua ma secondo il portale francese “Telefoot”, il calciatore italiano sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei, in primis il Paris Saint Germain, ma non è finita qui… sull’attaccante ci sarebbe anche l’opzione del grande ritorno in Serie A: Juventus e Roma fra le due società più interessate all’acquisto dell’attaccante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Higuain: firma e poi volo in Usa

Un grande ritorno nel campionato che l’ha visto protagonista sia con la maglia del Milan che con quella della Roma. E proprio un ritorno nella capitale potrebbe essere l’eventualità ma anche alla Juventus! Insomma Stephan El Shaarawy potrebbe fare comodo anche le big di Serie A. Ma non è ancora finita qui. Oltre ai club citati ci sarebbe anche un forte interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dopo la parentesi cinese, El Shaarawy sarebbe pronto a ritornare in Europa e potrebbe farlo con grandi opportunità. Naturalmente per l’acquisto di El Shaarawy, la Juventus dovrà innanzitutto sfoltire la rosa. Con l’addio di Higuain direzione MLS, i bianconeri stanno studiando altre uscite eccellenti. Khedira infatti sembra il prossimo indiziato a lasciare la Juventus ma oltre al tedesco si potrebbero aggiungere alla lista dei partenti anche Douglas Costa e Mattia De Sciglio. L’esterno brasiliano per il momento si allena alla Continassa ma qualora arrivasse un’offerta importante la Vecchia Signora sarebbe disposto a cederlo. Per De Sciglio dipenderà tutto dall’acquisto o meno di un altro esterno difensivo, ai bianconeri piace molto il profilo di Hector Bellerin dell’Arsenal. Lo spagnolo data la sua notevole qualità palla al piede, vista l’indubbia tecnica, potrebbe essere il rinforzo necessario per migliorare la manovra del contropiede. Nel caso di successo bianconero nell’operazione Bellerin, allora, i bianconeri potrebbero cedere anche De Sciglio. Pirlo intanto si appresta a ripartire, ma questa volta lo farà da allenatore. Appuntamento per la prossima settimana.

