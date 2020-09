Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri sempre alla ricerca di un nuovo centravanti. E sono principalmente tre le piste percorribili.

La prima è quella che porta a Luis Suarez, che sembra essere il favorito per vestire la maglia bianconera. Tuttavia la pista che porta al sudamericano è ancora lunga da percorrere. Bisognerà trovare prima un accordo con il Barcellona per lasciar partire il calciatore, quindi bisognerà anche che lo stesso ottenga lo status di comunitario. Non si escludono però le altre alternative. La prima è Edin Dzeko, che però pare che possa rimanere alla Roma dopo l’infortunio di Zaniolo. E poi c’è la suggestiva ipotesi del ritorno di Alvaro Morata.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, come riportato pure da Tuttosport, la Juventus avrebbe fatto un’offerta all’Atletico Madrid per riportare in Italia Morata. Calciatore che è molto stimato e che sicuramente sarebbe felice di tornare a giocare in serie A. La somma di 50 milioni di euro però non è stata ritenuta sufficiente dai colchoneros. La clausola rescissoria di Morata è di 150 milioni. Difficile che la Juve alzi la posta, ma c’è comunque la volontà di tenere aperta la porta per il centravanti.

