Calciomercato Juventus, Suarez potrebbe allontanarsi: ecco perché

Il calciomercato della Juventus sta vivendo davvero delle ore cruciali. La società bianconera infatti deve stringere per la ricerca del nuovo centravanti.

Ormai non sembrano esserci dubbi sul terzetto di alternative per il club bianconero. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Edin Dzeko, anche se nelle ultime ore sembrano essere cresciute le possibilità che il bosniaco resti alla Roma. Ma il big che la Juve sta inseguendo è soprattutto il bomber sudamericano Luis Suarez, che è in uscita dal Barcellona. Il centravanti è un calciatore di profilo internazionale e i bianconeri con lui formerebbero davvero un tridente da sogno insieme a Ronaldo e Dybala. E poi c’è anche l’ipotesi ritorno per Morata, che già ha giocato a Torino e che ora milita nell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Suarez preferirebbe l’Atletico

Suarez dunque è la prima opzione per la Juventus, che però ha un avversario con cui concorrere. Secondo il portale spagnolo “quatro.com”, e come riportato anche da calciomercato.it, adesso sulle tracce di Suarez ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. I colchoneros avrebbero fatto un sondaggio anche per Cavani. Proprio in virtù dell’interessamento della squadra di Simeone adesso Suarez sarebbe più dubbioso riguardo il suo arrivo in Italia. Tuttavia è anche da sottolineare come l’Atletico per arrivare a Suarez, visto l’alto ingaggio, dovrebbe prima cedere uno tra Diego Costa e Morata.

