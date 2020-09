Luis Suarez mette in allarme la Juventus, l’attaccante uruguaiano accuserebbe problemi gravi al ginocchio, per questo motivo la trattativa potrebbe saltare

Allarme rosso Luis Suarez, l’attaccante uruguaiano accusa problemi gravi al ginocchio, stando alle ultime indiscrezioni il calciatore accusa di gravi problemi fisici che si trascina già da diverso tempo. Suarez e Juventus sembrava già cosa fatta, è da un paio di settimana che i tifosi aspettano solo la firma, ma stando alle ultime indiscrezioni di “El Chiringuito”, il centroavanti uruguaiano soffrirebbe di opprimenti problemi al ginocchio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: i tifosi bocciano il nuovo attaccante

Calciomercato Juventus, allarme Suarez: problemi gravi al ginocchio

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non lasciano ben sperare per il proseguimento della trattativa per Suarez, infatti da quanto si può leggere su “El Chiringuito”, l’attaccante del Barcellona soffre da tempo per un problema al ginocchio. “Un processo degenerativo che lo porterà ad avere problemi sempre più frequenti” si legge sul portale spagnolo. Una lesione al menisco che sta provocando un processo di artrosi. La Juventus quindi potrebbe cambiare i suoi obietti di mercato proprio per questo motivo.

LEGGI ANCHE>>>Higuain ha rescisso. Ecco quanto prende di buonuscita dalla Juventus

Nel caso queste indiscrezioni venissero confermate, Luis Suarez in maglia bianconera potrebbe dunque essere compromesso. La Juventus intanto corre ai ripari studiando soluzioni last minute. Fra i vari Dzeko, Suarez, Morata e Cavani, giusto ieri, la nuova suggestione di mercato vedrebbe nei radar mercato dei bianconeri l’occasione Olivier Giroud. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea e potrebbe essere la nuova suggestione per l’attacco della Vecchia Signora, ma questa soluzione non sembra avere – per il momento – il gradimento dei tifosi. L’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese sembra non avere il gradimento dei tanti supporter bianconeri, anche lui un classe 1986 come Dzeko, che rimane comunque una pista molto calda qualora l’operazione Suarez dovesse saltare definitivamente. Inizialmente il centroavanti bosniaco era il preferito di Andrea Pirlo, e si potrebbe sposare benissimo in un tridente offensivo al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala proprio per caratteristiche differenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK