La nuova suggestione per l’attacco, il francese Olivier Giroud, non piace ai supporter bianconeri che sui social bocciano la nuova idea per l’attacco

Non sembra ancora essere andata a buon fine la trattativa per portare definitivamente Luis Suarez in maglia bianconera, il nuovo numero 9 della Juventus ad una settimana dall’inizio del campionato ancora non c’è, pertanto la Juventus corre ai ripari studiando soluzioni last minute. Fra i Dzeko, Suarez, Morata e Cavani, giusto ieri, la nuova suggestione di mercato vedrebbe nei radar mercato dei bianconeri l’occasione Olivier Giroud. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea e potrebbe essere la nuova suggestione per l’attacco della Juventus, ma questa soluzione non sembra avere il gradimento dei tifosi, che suoi social hanno già scatenato non poche polemiche.

LEGGI ANCHE>>>Suarez, ecco il giorno in cui sosterrà l’esame di italiano per la Juventus

Calciomercato Juventus: i tifosi bocciano il nuovo attaccante

L’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese sembra non avere il gradimento dei tifosi bianconeri, anche lui un classe 1986 come Dzeko, non sembra convincere i tanti supporter bianconeri che accusano la società di non avere le idee chiare sul mercato qualora andassero a scegliere proprio il profilo del francese. Anche se c’è da dire che il palmares di Giroud parla chiaro, il calciatore ha praticamente vinto tutto quello che un calciatore professionista può desiderare, compreso un Mondiale dove ha giocato da titolare.

LEGGI ANCHE>>>Higuain ha rescisso. Ecco quanto prende di buonuscita dalla Juventus

Ma nonostante questo, i pochi gol e forse una stagione non più sulla cresta dell’onda lasciano decisamente increduli i tanti tifosi bianconeri che a questo punto preferivano la riconferma di Gonzalo Higuain. Insomma il mercato si scalda ancora di più. Ma la soluzione Giroud sarebbe un’alternativa alle altre due operazioni Suarez e Dzeko, infatti non è per niente chiusa la pista che porta al numero 9 uruguaiano, anzi, ci sarebbe già la data per l’esame per ottenere la cittadinanza comunitaria, stando alle ultime indiscrezioni Luis Suarez dovrebbe sostenere l’esame giovedì, all’istituto di riferimento di Perugia: un’università per stranieri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK