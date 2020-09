Allianz Stadium aperto, la Juventus ci riprova. Vuole mille tifosi

Il club bianconero ha chiesto alla Regione Piemonte di avere mille tifosi all’Allianz Stadium per il debutto in campionato in Juventus-Sampdoria.

Allianz Stadium aperto? Non è ancora detta l’ultima parola e la Juve non ha abbandonato le speranze di vedere i tifosi sugli spalti. Il club bianconero ha infatti chiesto alla Regione Piemonte una deroga o qualcosa che è molto simile ad essa. Vorrebbe godere della possibilità di avere mille tifosi allo stadio per il debutto in campionato con la Sampdoria (domenica prossima alle 20.45). Ieri il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha richiesto un parere al Dipartimento di prevenzione dell’Assessorato regionale alla Sanità, che si pronuncia sul tema delle riaperture.

Allianz Stadium, atteso un parere tecnico

Secondo il Corriere dello Sport nelle prossime ore è atteso il parere del Dipartimento che però potrebbe non essere sufficiente. Come era già successo la scorsa settimana, anche in questo caso (anche se sul tema la Regione sta effettuando verifiche) il via libera del Comitato tecnico scientifico e del Governo,. Comitato che nei giorni scorsi avevano già bocciato il primo piano presentato dagli uomini di Andrea Agnelli. Volevano per una riapertura al pubblico dello Stadium per il 20% della capienza, ovvero per circa 8 mila persone. L’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio prevede infatti stadi chiusi fino al prossimo 7 ottobre.

