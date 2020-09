Il calciomercato della Juventus è ormai incentrato da qualche settimana a questa parte alla ricerca di un nuovo centravanti.

Un elemento che non solo sappia far gol, ma che riesca anche a giocare al servizio della squadra, mettendo nelle migliori condizioni i compagni di reparto. Un centravanti dunque che riesca a completare nel migliore dei modi il tridente offensivo insieme a Ronaldo e Dybala. Tanti i nomi che si sono succeduti, da Jimenez a Zapata, per arrivare a Dzeko, Suarez e Morata. Ultimo rumor è quello che porta a Olivier Giroud, esperto centravanti francese in forza al Chelsea. I media inglesi lo hanno dato molto vicino alla Juve, ma lui ha voluto fare chiarezza.

Calciomercato Juventus, le parole di Giroud

Il francese infatti a Telefoot ha parlato del suo futuro, voce riportata anche da Sportmediaset. “Se sono già della Juventus? No, mi sono sorpreso molto a ricevere tutti questi messaggi che mi chiedevano se fossi già della Juventus. Sono un giocatore del Chelsea e sono concentrato solo sul Chelsea” ha detto Giroud, non escludendo però a priori un cambio di casacca. “Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma non c’è assolutamente niente di fatto o di firmato” ha spiegato.

