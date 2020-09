Milik, la Juventus molla il centravanti polacco. Ora Suarez o Dzeko

La Juventus ha allenato la prese sul Milik del Napoli, che però ha detto ai partenopei di voler andare a scadenza. Bianconeri vanno su Suarez o Dzeko.

La Juventus, secondo quanto riportato dal portare di Alfredo Pedullà, avrebbe mollato la pista Milik. Il noto giornalista spiega che ha continuato a pensare alla Juve fino a ieri sera, in modo serio e concreto. Al punto che, aspettando un eventuale accordo tra i bianconeri e il Napoli, sarebbe stato disponibile ad andare verso il braccio di ferro pur di liberarsi a parametro zero. Adesso però prenderà tutto in considerazione.

Milik sta per tramontare come ipotesi

Potevano essere due le strade percorribili dalla Juventus per prendere Milik dal Napoli. La prima era uno scambio tra lo stesso centravanti polacco e Federico Bernardeschi. Quest’ultimo tuttavia non ha mai sciolto le riserve su un gradimento per la destinazione azzurra. La seconda riguardava uno scambio con il difensore argentino Cristian Romero più 10 milioni. La storia ha raccontato però che è finito all’Atalanta. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di tutta risposta, chiedeva un conguaglio maggiore. Insomma, così era dura che si potesse affondare il colpo. Da capire se il nome del centravanti tornerà di attualità o meno a parametro zero.

