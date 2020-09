Calciomercato Juventus, le parole di Pirlo sul nuovo attaccante

S: Cosa vedremo di nuovo all’esordio in campionato?

P: “Stiamo provando nuove soluzioni, nel primo tempo abbiamo provato la difesa a 4, nel secondo tempo siamo stati con i tre dietro. Quindi stiamo provando più soluzioni per vedere anche i giocatori che avremo a disposizione. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita di domenica contro la Sampdoria. La squadra deve mantenere entusiasmo, abbiamo avanti una lunga stagione ma c’è tempo per lavorare tutti assieme”

Poi è arrivata finalmente la domanda sul nuovo attaccante, che almeno secondo le diverse indiscrezioni di mercato potrebbe essere proprio Luis Suarez, Pirlo ha risposto così: “Sì, mi serve il prima possibile un nuovo attaccante, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”. Poi Pirlo ha anche parlato delle condizioni del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che sembra aver recuperato dopo quel problema al piede che l’aveva visto fermo in nazionale. Pirlo ha risposto che il giocatore sta bene e si muove con disinvoltura ed è pronto ad una grande stagione. Poi, infine, si è parlato della possibilità di riaprire lo stadio ai tifosi; le parole di Pirlo: “La speranza c’è, io ci spero. Ne abbiamo bisogno noi, così come tutto il mondo del pallone”.