Juve, Under sempre più vicino all’Hertha Berlino: si riaccende la pista Dzeko?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sportmediaset, il trasferimento di Cegiz Under all’Hertha Berlino avrebbe subito un’accelerazione importante nella giornata odierna. Questo potrebbe sbloccare il giro di attaccanti comprendente Dzeko e Milik.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA UNDER/ La Juve è alla disperata ricerca di un numero 9 da consegnare ad Andrea Pirlo il prima possibile. Il neo allenatore bianconero, anche al termine della partita contro il Novara, ha ribadito la necessità di avere un centravanti di razza, possibilmente nel minor tempo possibile. Nella lista di Paratici, campeggiano due nomi: Suarez e Dzeko. Se per il primo non si registrano sostanziali novità, con il giocatore che dovrebbe sostenere tra qualche giorno l’esame di Italiano, importanti aggiornamenti riguardano invece il bosniaco.

Non direttamente, ma di riflesso. Come riportato da Sportmediaset, la trattativa tra Under e l’Hertha Berlino sarebbe a un passo dalla fatidica fumata bianca. Il turco si trasferirà in Germania a fronte di un’offerta di 25 milioni di euro: mancano ormai soltanto i dettagli per un affare che appare già ampiamente impostato. Ecco che allora la dirigenza capitolina avrebbe liquidità a sufficienza per dare l’assalto ad Arkadiusz Milik, ormai fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Juventus, Milik alla Roma: Dzeko più vicino?

25 milioni più cinque di bonus potrebbero bastare al patron De Laurentiis per lasciar partire il centravanti polacco, che ha fino ad ora rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dai partenopei, e che per questo potrebbe liberarsi l’anno prossimo a zero qualora non dovesse riuscire a trovare una squadra quest’anno. Nel caso in cui l’affare Milik-Roma dovesse andare in porto, ecco che la Juve avrebbe la strada spianata per Dzeko.

Il “cigno di Sarajevo” e Paratici avrebbero trovato da tempo l’accordo: sul piatto 3 anni di contratto, a 7,5 milioni di euro a stagione. Anche tra i due club è già da tempo tutto fatto, con la Juve che si impegnerebbe a versare circa 10 milioni di euro nelle casse di Friedkin. Tutto, però, dipende da Under e da Milik, in quello che per ora si è configurato come un triangolo No.

